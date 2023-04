Le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg en visite surprise à Kiev

Cette visite est la première du responsable en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a effectué une visite surprise à Kiev jeudi matin, a rapporté un média ukrainien. Il a été vu par un journaliste du Kyiv Independent en train de rendre hommage aux soldats ukrainiens tombés au combat sur la place Saint-Michel, dans le centre de la capitale ukrainienne.

"Le secrétaire général de l'OTAN se trouve en Ukraine. Nous communiquerons de plus amples informations dès que possible", a déclaré un responsable de l'Alliance atlantique, confirmant les propos rapportés plus tôt par le média ukrainien qui avait publié des photos du chef de l’OTAN dans le centre de Kiev.

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Volodymyr Zelensky à Kiev

Cette visite est la première de Jens Stoltenberg en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Il devrait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L’OTAN a exprimé son soutien à l’Ukraine face à la Russie, les États membres de l’Alliance fournissant équipements militaire, armement et aide humanitaire aux forces ukrainiennes qui combattent l’envahisseur russe. La Russie estime quant à elle que ce soutien signifie que l’OTAN et à sa tête les États-Unis mènent une guerre par procuration.