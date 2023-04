"L’augmentation des importations de produits pétroliers par les pays occidentaux sape les sanctions contre la Russie"

La Chine, l'Inde, les Emirats arabes unis, la Turquie et Singapour "blanchissent" le pétrole russe et le revendent à l'Occident. Ces pays ont ainsi augmenté leurs importations de brut russe depuis l'invasion de l'Ukraine , mais aussi leurs exportations de produits raffinés issus de ce pétrole. Ces données ont été révélées par un rapport du Center for Research on Energy and Clean air (CREA) publié ce jeudi.

Au cours de l’année qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les cinq pays blanchisseurs ont augmenté les importations maritimes de pétrole brut russe de 140% par rapport à l’année précédente, selon le CREA. Ils absorbent 70 % des exportations de pétrole brut de la Russie.

Dans le même temps, ils ont augmenté leurs exportations de produits pétroliers de 26 % vers les pays de la coalition où les prix sont plafonnés. L’UE est le plus grand importateur de ces produits raffinés, selon le CREA, suivie par l’Australie. Et la plupart des produits blanchis voyagent sur des navires européens.

"L’UE, le G7 et l’Australie continuent d’importer des combustibles fossiles russes sous forme de produits pétroliers raffinés en provenance de pays tiers et autorisent le transport sur leurs navires et leurs assurances", selon Isaac Levi, analyste en énergie et co-auteur du rapport.

D'après Lauri Myllyvirta, analyste principal et co-auteur du rapport, "l’augmentation des importations de produits pétroliers en provenance des principaux importateurs de pétrole brut russe sape les sanctions pétrolières contre la Russie."