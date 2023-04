Les alliés de l'Ukraine coordonnent leur aide militaire, pressés par Volodymyr Zelensky

L’armée ukrainienne, qui dit préparer une contre-offensive de grande ampleur, a cruellement besoin des armes occidentales

Une cinquantaine de pays alliés de Kiev, pressés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de livrer plus d'armes et de munitions, se réunissent ce vendredi sur la base américaine de Ramstein, dans le sud de l'Allemagne ce vendredi, pour coordonner leur aide militaire à l’Ukraine. Le rencontre, organisée par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, aura lieu en présence du chef de l’OTAN Jens Stoltenberg, qui vient de rentrer d’une visite surprise à Kiev.

L’armée ukrainienne, qui dit préparer une contre-offensive de grande ampleur, a cruellement besoin des armes occidentales. Mais entre stocks insuffisants, crainte d'escalade et problèmes logistiques, Européens et Américains se sont montrés plus prudents que Kiev ne l'aurait voulu.

Volodymyr Zelensky, qui s’est entretenu avec Jens Stoltenberg jeudi dans la capitale ukrainienne, l’a exhorté à l'aider à "surmonter la réticence des partenaires de l’Ukraine concernant la livraison de certaines armes". Il a notamment appelé les Occidentaux à livrer plus de blindés, d'artillerie, de munitions mais aussi des avions de combat et des systèmes de tirs de longue portée pour frapper les Russes loin derrière la ligne de front.

La livraison d’avions de chasse divise les soutiens de l’Ukraine, en particulier l’Allemagne. Mais la Slovaquie et la Pologne ont commencé à livrer à l'Ukraine des avions de chasse Mig-29, Varsovie se disant même prête à livrer la totalité de sa flotte. Ce sont cependant des avions qui datent de la période soviétique, et l’envoi d’exemplaires modernes conçus en Occident fait toujours débat.

Ce sera l'un des sujets de la réunion de vendredi, même si le chef de l’OTAN a affirmé que l’Alliance atlantique restait pour le moment, centrée sur des livraisons pour les systèmes déjà déployés en Ukraine.