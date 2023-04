Volodymyr Zelensky "confiant" dans la victoire de l'Ukraine

Il a affirmé que le pays se prépare à une contre-attaque

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa confiance dans la capacité de son pays à repousser l'invasion russe, lors d'un entretien accordé dimanche au média Al Arabiya, en affirmant que l'Ukraine se prépare à une contre-attaque.

Interrogé sur la situation sur le terrain, M. Zelensky a reconnu qu'elle était difficile, mais a souligné que son pays se battait et devenait plus fort. "Je ne peux pas dire que la situation est bonne, mais nous nous battons. Nous sommes plus forts qu'il y a un an", a-t-il affirmé.

M. Zelensky a également souligné que les Ukrainiens étaient unis pour la victoire. "Nous espérons et nous croyons que grâce à des gains quotidiens, nous sommes proches de la victoire", a-t-il affirmé en ajoutant que les Ukrainiens sont "déterminés à regagner leurs terres occupées et à développer leur pays".

Genya Savilov, Pool Photo via AP

Le président ukrainien a également indiqué que l'armée ukrainienne se préparait à une contre-attaque contre les forces russes, tout en minimisant l'impact des documents divulgués par les États-Unis sur cette contre-offensive. Bien qu'il n'ait pas donné de détails sur l'attaque, il s'est dit confiant quant à son succès. "Notre armée se prépare et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour la rendre plus forte", a-t-il souligné.

Genya SAVILOV / AFP

Il a également évoqué la situation dans la ville de Bakhmout, où se déroule une bataille féroce contre le groupe russe Wagner. Bien que certains analystes estiment que la ville a peu de valeur stratégique, M. Zelensky a affirmé que l'Ukraine n'abandonnerait pas cette ville de l'est de l'Ukraine dont la prise représenterait d'après lui "une véritable menace".

"Il est impossible pour nous d'abandonner Bakhmout, car cela permettrait d'étendre le front et donnerait aux forces russes et à Wagner la possibilité de s'emparer d'une plus grande partie de nos terres. Si la Russie s'empare de Bakhmout, cela pourrait servir de tremplin pour avancer vers deux villes plus importantes qu'elle convoite depuis longtemps dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine : Kramatorsk et Sloviansk", a expliqué le président ukrainien.

GENYA SAVILOV / AFP

M. Zelensky a remercié les alliés pour leur soutien, tout en faisant remarquer qu'ils se soutenaient eux-mêmes en aidant l'Ukraine. "La vérité est que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine et cela est clair pour tout le monde. Cependant l'Ukraine, elle, peut arrêter la Russie", a-t-il conclu.

Le gouvernement français a promis de fournir des bateaux, des autobus et des rails de chemin de fer à l'Ukraine, dont les infrastructures de transport ont été gravement endommagées par l'invasion russe. Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, qui a conclu dimanche une visite de quatre jours en Ukraine, a appelé les entreprises françaises, "dès maintenant", à "être au rendez-vous, notamment dans le secteur des transports".