Dans les petites classes, les autorités ont pris la décision de réécrire certains passages sur la Seconde Guerre mondiale ou la naissance de la Russie

Les manuels d'histoire russes des classes de première et terminale mentionneront la guerre en Ukraine dès la rentrée 2023. Le pouvoir entend exposer aux élèves sa vision du conflit et le légitimer. "Cela n'aura rien à voir avec la chronique des opérations militaires. Il s'agit simplement d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, pourquoi cette opération était inévitable, a expliqué l’ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinski, chargé de la supervision du projet. L'information avait été relatée pour la première fois en janvier par le média ukrainien Ukrainska Pravda.

Alexander NEMENOV / AFP Un soldat russe prend une photo de Marioupol, ville stratégique en Ukraine bombardée

"Le régime de Kiev a agressé unilatéralement des parties de son territoire qui avaient fait valoir leur droit à l'indépendance en vertu du droit international. Telle est la préhistoire de la guerre de huit ans menée par Kiev contre le Donbass", a ajouté l’historien controversé.

AFP / Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik L'entrée de soldats russes en Ukraine

Par ailleurs, le conflit en Ukraine ne sera pas traité dans les petites classes, mais les autorités ont pris la décision de réécrire certains passages sur la Seconde Guerre mondiale. L’invasion de la Finlande par l'URSS en 1939 y sera décrite comme "inévitable".

Kiev, berceau de la Russie au 9e siècle de notre ère ne sera également plus nommée, les nouveaux livres scolaires parlant simplement de "la capitale". La naissance de la Russie ne sera donc plus située dans la Rus' de Kiev ou principauté de Kiev, fondée par les Vikings et premier État organisé à s'être formé dans la région.