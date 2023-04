L'Iran a expédié plus de 300 000 obus d'artillerie et un million de munitions à la Russie

L'aide apportée par Téhéran à Moscou ne cesse de croître, malgré les tentatives des alliés de Kiev de la contrecarrer

Au cours des six derniers mois, des cargos russes ont transporté plus de 300 000 obus d'artillerie et un million de munitions en provenance d'Iran à travers la mer Caspienne à destination de la Russie, selon des informations publiées lundi.

Selon des responsables au Moyen-Orient et des documents consultés par le Wall Street Journal, l'aide apportée par Téhéran à Moscou pour réapprovisionner ses troupes en Ukraine ne cesse de croître, malgré les tentatives des États-Unis et d'autres alliés de Kiev de la contrecarrer.

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images) Un drone iranien survole Kiev

Les informations rapportées indiquent que le dernier lot de munitions et autres armes a quitté l'Iran au début du mois de mars. Selon les sources, il y avait alors environ deux mille obus d'artillerie à bord du cargo russe Rasul Gamzatov. Après le déchargement dans le port d'Astrakhan, le navire est retourné en Iran, avant de repartir pour la Russie à la fin du mois de mars.

(Ukrainian Army Strategic Communications Directorate via AP) L'épave d'un drone iranien Shahed abattu près de Kupiansk, en Ukraine

Au début du mois de mars, Sky News rapportait que deux cargos russes, Musa Jalil et Begey, avaient quitté un port iranien en janvier avec près d’un million de balles et 300 000 obus de mortier via la mer Caspienne. Cette aide s'ajoute aux multiples rapports précédents selon lesquels Téhéran a fourni à Moscou des centaines de drones kamikazes utilisés pour cibler les infrastructures civiles de l'Ukraine.