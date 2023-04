Ukraine : un mort et dix blessés dans une attaque russe contre un musée

Les dégâts ont été causés par un missile russe S-300

Les forces russes ont attaqué mardi un musée dans le centre de la ville de Kupiansk, dans l'est de l'Ukraine, tuant une personne, en blessant dix autres et en laissant plusieurs emprisonnées sous les décombres, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le chef de cabinet du président et le gouverneur de la région ont déclaré que les dégâts ont été causés par un missile russe S-300.

"Jusqu'à présent, nous savons qu'un employé du musée est mort et que dix personnes ont été blessées. Il y a d'autres personnes sous les décombres. Les opérations de sauvetage après les bombardements se poursuivent. Toutes les agences nécessaires sont impliquées", a écrit M. Zelensky sur Telegram.

Volodymyr Zelensky a publié une vidéo du bâtiment gravement endommagé, dont les décombres et les débris ont été projetés dans la rue. Ses fenêtres ont été brisées et une partie du mur et du toit a été détruite.

Kupiansk, qui comptait 26 000 habitants avant la guerre, se trouve dans la région de Kharkiv. Il s'agit d'un important carrefour ferroviaire qui a été occupé par les forces russes pendant des mois. Les forces ukrainiennes les en ont chassées lors d'une contre-offensive éclair en septembre, qui a également permis de reprendre les villes d'Izium et de Balakliia.