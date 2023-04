Kiev et le FBI collaborent pour recueillir des preuves de crimes de guerre en Ukraine

Cette collaboration reflète l'intensification de la coopération américano-ukrainienne dans le domaine de la cybernétique face à la Russie

L'Ukraine collabore avec le FBI et des entreprises américaines pour recueillir des preuves de crimes de guerre commis par les Russes, ont déclaré mardi de hauts responsables américains. Les autorités ukrainiennes recueillent des informations numériques sur les champs de bataille et les villes ukrainiennes ravagées par la guerre, a indiqué l’agent spécial du FBI Alex Kobzanets.

AFP / Sergey Bobok Des corps exhumés dans une forêt près d'Izioum, dans l'est de l'Ukraine

"La collecte, l'analyse et le traitement de ces données sont des tâches que le FBI a l'habitude de mener", a-t-il expliqué lors de la conférence RSA sur la cybersécurité, à San Francisco. Une telle opération consiste en l'examen des informations que renferment les téléphones portables, l'analyse médico-légale d'échantillons d'ADN, ou l’examen de parties de corps prélevées sur les champs de bataille, a-t-il précisé.

Cette collaboration reflète l'intensification de la coopération américano-ukrainienne dans le domaine de la cybernétique pour faire face à leur adversaire commun qu’est la Russie. Selon Alex Kobzanets, le FBI aide l’Ukraine à identifier les collaborateurs et les espions russes dans le pays depuis au moins un an et demi.

Juan BARRETO / AFP Illustration - Un village ukrainien détruit par les Russes

Les entreprises privées et gouvernementales américaines de sécurité sont des partenaires majeurs de Kiev pour tenter de contrer les cyberattaques en provenance de Moscou, dont elle est la cible depuis au moins 2015. Un responsable ukrainien de la cybersécurité a affirmé que le nombre de cyberattaques russes est en constante augmentation depuis des années, mais qu’elles sont devenues plus ciblées depuis le début du conflit. Elles sont aujourd’hui qualifiées de "crimes de cyberguerre".