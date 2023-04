Un drone ukrainien a tenté d'assassiner Vladimir Poutine

Les renseignements ukrainiens avaient reçu "des informations sur la visite de Poutine dans le parc industriel de Rudnevo" et ont lancé le drone kamikaze

Une tentative d'assassinat du président russe Vladimir Poutine, par le biais d'un drone kamikaze, a été rapportée jeudi par le journal allemand Bild. Selon le journal, un drone qui s'est écrasé dans la périphérie de Moscou était l'outil d'une tentative d'assassinat du dirigeant russe qui a échoué lundi. Des photos et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent les débris du drone UJ-22 avec de l’explosif C4 et des charges explosives canadiennes M112.

L'agence de presse russe TASS a fait état de trois autres drones dans le même secteur. Bild affirme également que la tentative d'assassinat a été tenue secrète par les autorités russes. La source ukrainienne du journal, Yuriy Romanenko, a déclaré que les officiers de renseignement ukrainiens avaient reçu des informations sur la visite de Poutine dans le parc industriel de Rudnevo: "En conséquence, notre drone kamikaze a décollé, a évité toutes les défenses aériennes de la Fédération de Russie et s'est écrasé non loin du parc industriel".

"Je ne peux pas dire que la situation est bonne, mais nous nous battons. Nous sommes plus forts qu'il y a un an", avait indiqué il y deux jours Volodymyr Zelensky lors d’une interview accordée à la chaîne saoudienne Al Arabiya. "Nous espérons et croyons que grâce à des petites réussites quotidiennes, nous sommes proches de la victoire".