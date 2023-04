Les transferts d'enfants ukrainiens relèvent du "génocide" (Conseil de l'Europe)

"Les preuves documentées de cette pratique correspondent à la définition internationale du génocide"

Les transferts forcés d'enfants ukrainiens vers la Russie relèvent du "génocide", a estimé jeudi le Conseil de l'Europe, dans une résolution adoptée par son Assemblée parlementaire qui réunit des députés de 46 pays.

"Les preuves documentées de cette pratique correspondent à la définition internationale du génocide", a indiqué dans un communiqué le Conseil de l'Europe, après le vote du texte qui "exige" le rapatriement des enfants.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué une décision "importante" qui aidera à "amener la Russie et ses responsables à rendre des comptes". "La déportation des enfants ukrainiens est l'un des éléments réfléchis de la tentative de la Russie d'effacer l'identité de notre peuple, de détruire l'essence même des Ukrainiens", a-t-il déclaré dans son discours du soir.

Le 17 mars, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour ces déportations. Le tribunal basé à La Haye a aussi émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Maria Lvova-Belova, la commissaire russe à l'enfance. Kiev estimait début avril que plus de 16.000 enfants ukrainiens ont été "enlevés" et emmenés en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, et que beaucoup auraient été placés dans des foyers d'accueil.

VASILY MAXIMOV (AFP) Une Ukrainienne et son enfant le 9 juin 2015 dans un camp de réfugiés au bord de la mer Azov dans la région de Rostov-sur-le-Don au sud de la Russie

Selon la résolution adoptée jeudi, il existe "des preuves" que les enfants expulsés ont été confrontés à un processus de "russification" par la rééducation dans la langue, la culture et l'histoire russes. Ces transferts sont "clairement planifiés et organisés de manière systématique" en tant que politique de l'Etat et ont pour objectif "d'anéantir tout lien et toute caractéristique de leur identité ukrainienne", selon le texte.

Le Conseil de l'Europe a également demandé que l'ONU et la Croix-Rouge aient accès à la Russie pour recueillir des informations sur les enfants expulsés, et a exhorté les Etats à recueillir des preuves des crimes – y compris le génocide – qui ont pu être commis. La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) mentionne le "transfert forcé d'enfants" parmi ses critères de définition.

A la suite de son invasion de l'Ukraine, la Russie a été expulsée du Conseil de l'Europe, organisme qui sert de vigie des droits de humains sur le continent.