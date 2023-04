Menace nucléaire : les États-Unis fournissent à l'Ukraine des capteurs de rayonnement

L'Ukraine sera ainsi en mesure "d'identifier la signature atomique de la Russie" le cas échéant

Les États-Unis câblent l'Ukraine avec des capteurs ayant la capacité de détecter les explosions de rayonnement - qu'elles proviennent d'une bombe sale ou d'une arme nucléaire, selon une information du New York Times publiée vendredi.

Ces capteurs seraient également en mesure de détecter d'où vient l'attaque.

Selon le quotidien américain, l'Ukraine sera ainsi en mesure "d'identifier la signature atomique de la Russie" si celle-ci déclenche une arme radioactive contre son territoire.

Toujours d'après le New York Times, l'Ukraine collabore avec la Nuclear Emergency Support Team (NEST), une unité d'experts atomiques dirigée par l'Administration nationale de la sécurité nucléaire, afin de déployer les capteurs de rayonnement. NEST aidera également à former le personnel sur place et à surveiller les données.

Des informations du think tank Council of Foreign Relations et de la BBC indiquent que les États-Unis ont engagé près de 46,6 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine en février dernier. Le département américain de la Défense a également annoncé au début du mois dernier que les États-Unis donneraient à l'Ukraine 400 millions de dollars supplémentaires en équipement militaire.

Tout en affirmant que Moscou n'a pas l'intention de s'engager sur la voie de l'escalade nucléaire, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a toutefois averti Europe et Etats-Unis "de ne pas tester sa patience" dans ce domaine, alors que le Kremlin est engagé dans un bras de fer avec l'Occident concernant l'Ukraine.