L'Ukraine commence à tester le système israélien d'alerte aux missiles à Kiev

Le système identifie les missiles et prévoit où ils tomberont, afin de réduire le rayon dans lequel les résidents peuvent être en danger

Un système israélien d'alerte pour les attaques de missiles a commencé à fonctionner à Kiev cette semaine, a déclaré mercredi l'ambassadeur ukrainien en Israël, Yevgen Kornichuk. Ce dernier a reconnu que l'implication personnelle du Premier ministre Benjamin Netanyahou avait permis d'assurer la livraison rapide du système.

"Nous espérons qu'ils finaliseront rapidement [le système d'alerte] et que nous pourrons le reproduire dans toutes les grandes villes. Le gouvernement ukrainien contrôle six villes comptant plus d'un million d'habitants et nous utiliserons certainement la technologie israélienne pour aider à sauver des vies", a déclaré l'ambassadeur à l'issue d'un voyage aux États-Unis, au cours duquel il a rencontré les dirigeants d'organisations juives.

Le système identifie les fusées et les missiles de toutes sortes et prévoit où ils tomberont, afin de réduire le rayon dans lequel les résidents peuvent être en danger. Il calcule également le temps dont disposent les habitants de cette zone pour se mettre à l'abri.

"C'est très important pour nos infrastructures civiles et militaires. C'est un équipement qui nous permettra de sauver des vies", a déclaré M. Kornichuk.

Israël aide également l'Ukraine à mener des opérations de déminage, un point que le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a soulevé lors de ses rencontres avec des représentants de l'UE à Bruxelles cette semaine.

M. Kornichuk a expliqué qu'"au cours des six derniers mois, nous avons libéré un territoire deux fois plus grand qu'Israël et truffé de mines. Nos agriculteurs se sont fait exploser dans leurs tracteurs".

Le principal expert ukrainien en déminage a travaillé avec les Israéliens dans le passé en Afrique, a expliqué l'ambassadeur. Ils ne manquent donc pas de connaissances, mais le territoire est si vaste qu'ils ont besoin de plus d'équipements, en particulier de robots pour effectuer le travail.

L'ambassadeur ukrainien a par ailleurs indiqué qu'il insistait, lors de toutes ses rencontres avec des responsables israéliens, sur le fait que, l'Iran vendant des armes à la Russie, Kiev et Jérusalem ont un "ennemi mutuel".

Les drones iraniens attaquent l'Ukraine tous les jours, a déclaré M. Kornichuk, et bien que son pays ait réussi à les abattre à 90 %, les 10 % restants ont causé des dégâts considérables.