Wagner menace de se retirer de Bakhmout en raison d'une pénurie de munitions

"Nous devrons remettre nos positions aux unités du ministère de la Défense et retirer celles de Wagner dans des camps arrières pour panser nos plaies"

Le chef de la milice paramilitaire russe Wagner Evguéni Prigojine, a menacé vendredi de retirer ses combattants de la ligne de front de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, le 10 mai, affirmant que le manque de munitions leur assurait une "mort absurde".

"Le 10 mai 2023, nous devrons remettre nos positions à Bakhmout aux unités du ministère de la Défense et retirer celles de Wagner dans des camps arrières pour panser nos plaies", a déclaré Evguéni Prigojine dans une déclaration écrite sur Telegram.

Selon les services de renseignement américains, la Russie a subi plus de 100 000 pertes dans la bataille pour la ville de Bakhmout depuis le mois de décembre. Le porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, John Kirby, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que plus de 20 000 soldats russes étaient morts au cours des cinq derniers mois dans ce qui est devenu la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre en Ukraine.

"Nous estimons que la Russie a subi plus de 100 000 pertes, dont plus de 20 000 morts au combat", a déclaré M. Kirby.

Il a précisé que près de la moitié des personnes tuées étaient des soldats recrutés par le groupe Wagner, qui recrute une grande partie de ses effectifs dans les prisons russes. Le bilan de Moscou à Bakhmout s'alourdit alors que les troupes ukrainiennes ne contrôlent qu'une petite partie de la ville, selon M. Kirby.

"En fin de compte, la tentative d'offensive de la Russie s'est retournée contre elle après des mois de combats et de pertes extraordinaires", a-t-il ajouté.