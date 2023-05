Ukraine : Wagner reste à Bakhmout

"On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations"

La milice paramilitaire Wagner a annoncé dimanche avoir obtenu "la promesse" que Moscou allait lui livrer plus de munitions après avoir menacé de se retirer de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, en raison d’une pénurie. Le chef du groupe Evguéni Prigojine avait affirmé vendredi, dans une vidéo incendiaire à l'égard de la haute hiérarchie militaire, son souhait de retirer ses mercenaires de la ville s'ils ne recevaient pas plus d'armement. GENYA SAVILOV / AFP illustration - Soldats ukrainiens à Bakhmout "Cette nuit, nous avons reçu un ordre de combat (...). On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations", a-t-il finalement annoncé dimanche dans un message audio. La bataille pour Bakhmout dure depuis l'été dernier, a pris un grand poids symbolique, à la veille des célébrations à Moscou le 9 mai de la victoire soviétique de 1945 sur l'Allemagne nazie, un des piliers du narratif militariste du pouvoir russe. Les troupes de Wagner ont lancé des vagues d'assaut extrêmement meurtrières contre Bakhmout, transformée en un champ de ruines et désormais contrôlée, selon M. Prigojine, à environ 95% par ses troupes. AP Photo/Libkos Illustration - Un soldat ukrainien fait feu sur les positions de Wagner à Bakhmout Mais l'armée ukrainienne dit toujours s'y défendre avec acharnement. "L'ennemi ne va pas changer ses objectifs et fait tout pour contrôler Bakhmout", a commenté le général Oleksandr Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, cité dimanche par le ministère de la Défense après une visite sur le front dans l'Est.