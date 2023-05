Ukraine : la Chine doit faire comprendre à la Russie qu'elle est "dans une impasse", selon Paris

"Il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire mieux comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse"

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a appelé mercredi la Chine à utiliser "ses relations avec la Russie" pour lui "faire comprendre qu'elle est dans une impasse" en Ukraine, lors du compte-rendu du Conseil des ministres, en présence de son homologue allemande, Annalena Baerbock.

"Il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire mieux comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse et lui demander de revenir à la raison pour un retour à la paix et non la continuation de la guerre", a déclaré Mme Colonna, plus de 14 mois après l'invasion russe de l'Ukraine.

Elle a rappelé que "sur la Chine et concernant l'Ukraine", les positions de la France étaient "connues". "Nous en parlons ouvertement, directement, avec la franchise que permet l'amitié", a-t-elle ajouté.

Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping avaient appelé début avril à des pourparlers de paix le plus vite possible pour mettre fin au conflit en Ukraine, lors de la visite du président français à Pékin. Ils avaient notamment estimé que "les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées".

"Nous attendons de la Chine qu'elle participe à la défense des principes qui fondent l'ordre international", a assuré Mme Colonna mercredi, évoquant "la souveraineté des Etats", "l'intégrité territoriale" ou le "droit de légitime défense", figurant dans les la charte des Nations Unies.

Mme Baerbock avait critiqué mardi l'attitude de la Chine dans le conflit ukrainien. "La neutralité revient à se mettre du côté de l'agresseur", avait déploré la ministre allemande, lors d'une conférence de presse à Berlin avec son homologue chinois Qin Gang.

"La Chine peut, si elle le décide, jouer un rôle important (...) pour mettre fin à la guerre", avait-elle ajouté.

Mercredi, Annalena Baerbock s'est contentée d'évoquer "un message européen commun" à la Chine, rappelant qu'en tant de membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU, cette dernière n'avait "pas que des droits mais aussi des devoirs".