Volodymyr Zelensky : "L'Ukraine a besoin de plus de temps pour mener sa contre-offensive"

"Plus de temps", c'est ce dont l'Ukraine a besoin pour mener sa contre-offensive contre les forces russes selon son président Volodymyr Zelensky.

"Avec ce que nous avons, nous pouvons aller de l'avant et réussir. Mais nous perdrions beaucoup de gens. Je pense que c'est inacceptable. Nous devons donc attendre. Nous avons encore besoin d'un peu de temps", a-t-il déclaré.

Une attaque qui pourrait s'avérer décisive dans ce conflit, en redessinant les lignes de front inchangées depuis des mois. Une contre-attaque qui pourrait également constituer un test crucial pour l'Ukraine désireuse de prouver que les armes et les équipements qu'elle a reçus de l'Occident peuvent se traduire par des gains significatifs sur le champ de bataille.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a quant à lui exhorté les alliés occidentaux à envoyer rapidement des armes supplémentaires en vue de la contre-offensive prévue. "Le temps presse" a-t-il déclaré, lors d'une intervention enregistrée au sommet européen annuel sur la défense et la sécurité à Bruxelles. "Prolonger ou geler la guerre signifie des pertes en vies humaines et des souffrances humaines."

Les autorités ukrainiennes ont tenté de réduire les attentes d'une percée, tant en public qu'en privé. Au début du mois, un haut fonctionnaire, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que les dirigeants du pays "avaient compris qu'ils devaient réussir", mais que l'assaut ne devait pas être considéré comme une "solution miracle" dans une guerre qui en est maintenant à son quinzième mois.

Si la date et le lieu de la contre-attaque ukrainienne restent secrets, les forces russes, quant à elles, ont fortifié leur défense le long d'une ligne de front qui s'étend sur 1 450 km, des régions orientales de Louhansk et de Donetsk à Zaporizhzhia et Kherson au sud.