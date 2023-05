Ukraine : l'Allemagne annonce un nouveau paquet d’aide militaire de 2,7 milliards d’euros

Le paquet, d'une valeur de 3 milliards de dollars, comprendra 30 chars Leopard-1 supplémentaires, des blindés, des systèmes de défense aérienne et des drones

L'Allemagne prépare un nouveau paquet d’aide militaire pour l'Ukraine d'une valeur de 2,7 milliards d'euros, le plus important à Berlin depuis l'invasion russe l'an dernier, a annoncé samedi le ministère de la Défense.

"Nous espérons tous une fin rapide de cette terrible guerre de la Russie contre le peuple ukrainien, mais malheureusement ce n'est pas en vue", a déclaré le ministre de la Défense Boris Pistorius dans un communiqué. C'est pourquoi l'Allemagne fournira toute l'aide qu'elle pourra, aussi longtemps que nécessaire", a-t-il déclaré.

Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP Volodimir Zelensky

Le paquet, d'une valeur de 3 milliards de dollars, comprendra 30 chars Leopard-1 supplémentaires, des véhicules blindés Marder, des systèmes de défense aérienne et des drones de surveillance, a indiqué le ministère. Le magazine Der Spiegel a déclaré que ce serait le plus grand d'Allemagne depuis le déclenchement de la guerre.

Zelensky à Rome

Cette annonce arrive alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient d’atterrir à Rome samedi pour des entretiens avec des dirigeants politiques ainsi qu’avec le pape, qui pourraient être suivis d'un voyage à Berlin. Les responsables allemands n'ont pas confirmé la visite, mais la police de Berlin a ouvert une enquête après que les détails d'un éventuel voyage attribué à la force soient apparus dans les médias. Les alliés occidentaux ont livré des armes de plus en plus puissantes à Kiev depuis que la Russie a envoyé ses forces en Ukraine en février 2022, mais jusqu'à présent pas les avions de combat avancés que Zelensky a demandés.

L'année dernière, l'Allemagne a fourni un soutien militaire d'une valeur de deux milliards d'euros et avait prévu 2,2 milliards d'euros pour cette année, bien que les détails n'aient pas encore été finalisés. Berlin a également promis de fournir ses chars Leopard-2 plus avancés et a commencé à former les soldats ukrainiens à leur utilisation.