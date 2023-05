L'armée ukrainienne dit "avancer" autour de Bakhmout, Moscou affirme progresser dans la ville

Kiev veut fatiguer l'armée russe le plus possible avant de lancer une offensive pour reconquérir les territoires dans l'Est et le Sud du pays

L'armée ukrainienne a affirmé samedi "avancer" autour de Bakhmout, épicentre des combats avec les troupes russes dans l'est de l'Ukraine, tandis que Moscou assurait continuer sa progression dans la ville déjà majoritairement sous son contrôle et aujourd'hui largement ravagée. "L'opération défensive en direction de Bakhmout se poursuit. Nos soldats avancent dans certaines zones du front, et l'ennemi perd de l'équipement et des troupes", a indiqué sur Telegram le commandant des troupes terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. La veille, l'Ukraine avait dit avoir avancé de deux kilomètres autour de Bakhmout, ce que Moscou avait nié. Samedi, le ministère russe de la Défense n'a de son côté pas commenté les affirmations ukrainiennes, indiquant toutefois dans un communiqué que "des unités d'assaut ont libéré un quartier dans la partie nord-ouest de la ville d'Artiomovsk", le nom russe pour Bakhmout. https://twitter.com/i/web/status/1657399268741640193 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . La bataille pour Bakhmout est la plus sanglante et la plus longue depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. Les observateurs doutent de la portée stratégique de la conquête de cette ville pour la Russie mais elle permettrait à Moscou d'afficher une victoire après plusieurs revers humiliants. De son côté, Kiev assume vouloir fatiguer l'armée russe le plus possible en la fixant dans cette zone du Donbass avant de lancer une offensive visant à reconquérir les territoires occupés dans l'Est et le Sud du pays, dont les préparatifs "touchent à leur fin" selon les responsables ukrainiens. Moscou a par ailleurs accusé samedi Kiev d'avoir utilisé la veille des missiles britanniques de longue portée Storm Shadow pour viser "des cibles civiles" dans la région de Lougansk (est) sous contrôle russe. La Russie a fait état de "blessés, dont six enfants" dans cette frappe attribuée à l'armée ukrainienne.