Moscou annonce la mort de deux responsables militaires russes sur le front en Ukraine

Il s'agit d'une communication rare de la part de la hiérarchie militaire depuis le début de l'offensive chez son voisin il y a près de 15 mois

Moscou a annoncé dimanche la mort de deux responsables militaires russes sur le front en Ukraine, une communication rare de la part de la hiérarchie militaire depuis le début de l'offensive chez son voisin il y a près de 15 mois. Les colonels Viatcheslav Makarov et Ievguéni Brovko sont morts "héroïquement" en Ukraine, a salué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, lors d'un briefing quotidien.

Selon le porte-parole, M. Makarov, commandant de la 4e brigade de fusiliers motorisés, a repoussé avec ses hommes "deux attaques ennemies" avant d'être "gravement blessé et de mourir lors de son évacuation du champ de bataille".

M. Brovko, commandant adjoint du corps d'armée "en charge du travail militaro-politique", est lui décédé sur le front ukrainien "après avoir reçu de multiples blessures par des éclats d'obus". Une telle communication de la part de l'armée russe est particulièrement rare et reflète l'intensification des combats ces derniers jours, au moment où Moscou dit avoir repoussé un assaut ukrainien sur un front long de 95 km dans l'est de l'Ukraine.

Alexander NEMENOV / AFP Un soldat russe prend une photo de Marioupol, ville stratégique en Ukraine bombardée le 16 mars 2022.

Les combats font toujours rage dans et autour de Bakhmout, ville épicentre des hostilités dans le Donbass. Le ministère russe s'est par ailleurs félicité dimanche d'avoir "touché" à Ternopil (ouest) et Petropavlivka (centre-est) des sites abritant notamment des armes occidentales livrées à Kiev.

L'armée russe "a lancé une frappe avec des armes aériennes et maritimes de longue portée de haute précision (sur des sites) des forces armées ukrainiennes et sur des lieux de stockage de munitions, d'armes et de matériel militaire reçus des pays occidentaux", a déclaré M. Konachenkov. "Toutes les cibles ont été touchées", a-t-il assuré.