La Russie dispose de plus de 200 000 militaires en Ukraine, la plupart "mal entraînés"

Pour Londres, il est peu probable que Moscou soit en mesure de "générer une réserve importante, capable de répondre aux nouveaux défis opérationnels"

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dimanche que Moscou dispose actuellement de plus de 200 000 soldats combattant en Ukraine, bien que la plupart d'entre eux soient "mal entraînés" et "dépendent d'équipements obsolètes". Selon Londres, en février 2022, au début de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe était composée de soldats professionnels. Elle était largement équipée de véhicules raisonnablement modernes, et les soldats participaient régulièrement à des entraînements pour se préparer à "des opérations complexes et conjointes".

Le ministère britannique de la Défense a tweeté : "Sur le papier, le groupement des forces russes en Ukraine est organisé de la même manière que la force d'invasion d'il y a 446 jours. Il se compose probablement de plus de 200 000 personnes réparties dans environ 70 régiments et brigades de combat divisés en cinq groupes de forces."

"Mais aujourd'hui, la force est principalement composée de réservistes mobilisés peu entraînés et dépend de plus en plus d'équipements obsolètes, alors que de nombreuses unités sont en sous-effectif. Elle ne mène régulièrement que des opérations très simples, basées sur l'infanterie", a ajouté le ministère qui a également noté que Moscou se bat avec une "liberté limitée pour mener des opérations aériennes".

Londres a laissé entendre qu'il était peu probable que les forces russes soient en mesure de "générer une réserve importante, capable et mobile pour répondre aux nouveaux défis opérationnels".

Cette évaluation intervient alors que l'Ukraine se prépare à une contre-offensive très attendue. Kiev a déclaré vendredi que ses forces avaient repris des pans entiers de terrain près de la ville de Bakhmout, sur la ligne de front, tandis que Moscou affirmait avoir repoussé une attaque le long d'une large portion de la ligne de front.