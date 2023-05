Le système antimissile dôme de fer pourrait être déployé en Ukraine

Israël doit donner son feu vert avant que le système antimissile ne soit fourni à un pays étranger

Les États-Unis ont un système dôme de fer prêt à être envoyé en Ukraine, selon le lieutenant-général Daniel Karbler qui dirige la défense aérienne de l'armée américaine.

S'exprimant devant le Sénat, le responsable militaire américain a indiqué que les États-Unis disposaient actuellement "de deux batteries antimissiles dôme de fer, dont une fin prête à être déployée si l'Ukraine en faisait la demande".

Interrogé pour savoir si Israël avait donné son autorisation à l'envoi du système antimissiles, le bureau de Benjamin Netanyahou a refusé de s'exprimer sur le sujet. En tant que principal producteur du système antimissiles, l'Etat hébreu doit en effet donner son feu vert avant qu'il ne soit fourni à un pays étranger. Or, on sait la frilosité du pays par rapport à d'éventuels transferts d'armes à Kiev, étant donné ses accords stratégiques avec la Russie dans le ciel syrien. Le nouveau gouvernement israélien a toutefois laissé entendre au cours des derniers mois que cette équation face à l'Ukraine pourrait évoluer.

Le système de défense aérienne et antimissile dôme de fer, conçu pour contrer principalement les missiles à courte portée, a été développé par la société de défense israélienne Rafael et commandé par le gouvernement israélien, qui a initialement financé son développement ainsi que le déploiement des deux premiers systèmes en 2011. Les États-Unis ont pour leur part contribué à hauteur de 2,6 milliards de dollars au projet, permettant la production de systèmes supplémentaires et de missiles d'interception. Rafael et Raytheon, basée aux États-Unis, coproduisent des composants de missiles d'interception pour les États-Unis, qui disposent de deux batteries dôme de fer. Il en existe dix autres en Israël.

Le système antimissiles a fait l'objet de messages mitigés en provenance d'Ukraine. L'année dernière, l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a déclaré que son pays "avait urgemment besoin du dôme de fer afin de sauver ses femmes et ses enfants des missiles russes".

Mais par la suite, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a souligné que le système antimissile israélien "ne pouvait pas défendre efficacement le territoire ukrainien, dans la mesure où il ne protège pas contre les missiles de croisière et balistiques."