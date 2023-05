Ukraine : frappes "sans précédent" sur Kiev pendant la visite d'un diplomate chinois

"C'est la neuvième attaque aérienne consécutive sur la capitale depuis début mai"

Kiev et plusieurs autres régions ukrainiennes ont été frappées par de nouvelles attaques aériennes jeudi matin tôt, au moment où un envoyé chinois, Li Hui, se trouve dans la capitale pour tenter d'obtenir un "règlement politique" du conflit.

"Une série d'attaques aériennes sur Kiev, sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété, se poursuit. C'est la neuvième attaque aérienne consécutive sur la capitale depuis début mai !", a indiqué l'administration civile et militaire de la capitale dans un communiqué. Selon elle, des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes venus de la région de la mer Caspienne, et des drones de reconnaissance ont ensuite survolé la capitale. "Toutes les cibles ennemies dans l'espace aérien de Kiev ont été détectées et détruites", a ajouté l'administration.

AFP Frappe russe à Kiev

Un incendie s'est déclaré dans une entreprise à la suite d'une chute de débris, mais aucun blessé n'a été signalé, a indiqué sur Telegram Vitali Klitschko, le maire de Kiev. En revanche, une personne a été tuée et deux autres blessées à Odessa, port de la mer Noire, lors d'une attaque contre un site industriel, selon l'administration militaire régionale. Des missiles de croisière ont également attaqué la région de Vinnytsia, dans le centre du pays, selon l’armée. Les médias locaux ont quant à eux rapporté des explosions à Khmelnytskyi, à une centaine de kilomètres à l'ouest.

Ces attaques sont intervenues alors que Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiatiques et ancien ambassadeur à Moscou, est présent en Ukraine pour tenter de jouer un rôle de médiateur. Il a rencontré mercredi le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba, qui a "expliqué en détail au représentant spécial chinois les principes du rétablissement d'une paix durable et juste, fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

AP Photo/Petros Giannakouris Frappe russe à Odessa

"Il a souligné que l'Ukraine n'acceptait aucune proposition qui impliquerait la perte de ses territoires ou le gel du conflit", a-t-il ajouté. Kiev craint d'être poussé, à terme, à accepter un compromis avec Moscou, et exige un retour de tous les territoires occupés par la Russie, dont la Crimée annexée en 2014. Après l’Ukraine, Li Hui se rendra ensuite en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie.