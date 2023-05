Nouvelle nuit de frappe russes en Ukraine

"La dixième attaque aérienne en 19 jours en mai !" a écrit sur Telegram l'administration militaire de la ville de Kiev

La capitale Kiev ainsi que plusieurs autres villes ukrainiennes ont à nouveau été la cible de frappes aériennes russes vendredi à l'aube, selon l’armée ukrainienne qui a affirmé avoir intercepté tous les drones explosifs qui visaient la capitale. Des responsables militaires et médias ont également fait état d'explosions à Lviv et Rivne, dans l'ouest, ou encore à Kherson et Kryvyi Rih, dans le sud.

"La dixième attaque aérienne en 19 jours en mai !" a écrit sur Telegram l'administration militaire de la ville de Kiev, qui a fait état de "plusieurs vagues" de drones explosifs durant la nuit. "Toutes les cibles aériennes détectées se déplaçant en direction de Kiev ont été détruites", a-t-elle affirmé.

YURIY DYACHYSHYN / AFP Explosions dans la ville de Lviv

La nuit précédente, Kiev et d’autres villes ukrainiennes avaient été attaquées par des missiles de croisière russes lancés par des bombardiers stratégiques, selon les militaires ukrainiens. Ces derniers ont là aussi affirmé avoir abattu la quasi-totalité des projectiles. A l'inverse, le ministère russe de la Défense a dit avoir "atteint" et "détruit" toutes les cibles de ses raids nocturnes de jeudi.

L'administration militaire de Kiev a jugé que les attaques russes menées depuis début mai étaient "sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété".