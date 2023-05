V. Zelensky dément la capture de Bakhmout revendiquée par la Russie

"Il n'y a rien dans cet endroit (...) juste des ruines et beaucoup de Russes morts"

Le président Volodymyr Zelensky a démenti dimanche la capture de la ville dévastée de Bakhmout dans l'est, revendiquée la veille par Moscou à l'issue d'une longue bataille, dans des propos ambivalents en marge du sommet du G7 au Japon.

Le groupe paramilitaire russe Wagner, dont les hommes étaient en première ligne dans les combats, puis le ministère russe de la Défense avaient assuré samedi avoir "totalement libéré" Bakhmout, épicentre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre débutée en février 2022.

Volodymyr Zelensky, qui se trouve lui à Hiroshima au Japon pour un sommet du G7 au cours duquel il a récolté soutiens diplomatiques et aide militaire, a lui "démenti la capture de Bakhmout", selon des précisions sur ses propos apportées sur Facebook par son porte-parole Serguiï Nykyforov.

Un peu plus tôt, la presse avait demandé au président Zelensky: "Bakhmout est-elle encore aux mains de l'Ukraine ? Les Russes disent avoir pris Bakhmout". Le chef d'Etat a répondu: "Je ne pense pas", sans qu'il soit clair s'il répondait à la première ou à la seconde partie de la question.

Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP Zelensky

"Il n'y a rien dans cet endroit (...) juste des ruines et beaucoup de Russes morts", a-t-il poursuivi en semblant suggérer que Bakhmout ne serait qu'une victoire à la Pyrrhus pour les Russes. Il a vanté l'"excellent travail" des soldats ukrainiens.

La veille, la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar avait assuré que les défenseurs ukrainiens à Bakhmout contrôlaient toujours "certaines installations industrielles et infrastructures", bien que leur situation soit "critique".