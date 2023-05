Ukraine : déferlement de drones et missiles russes sur Dnipro

"Toute la ville de Dnipro n'a pas dormi. Il n'y a pas eu de tels bombardements depuis le début de la guerre", a écrit le maire de la ville, sur Telegram

Dans la nuit de dimanche à lundi, la ville de Dnipro , à l'est de l'Ukraine, a été la cible d'une attaque massive menée par les forces armées russes. L'armée ukrainienne a déclaré que 16 missiles de différents types et 20 drones d'attaque iraniens de type Shahed avaient été utilisés lors de cette offensive.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que lors de cette attaque "sans précédent", quatre missiles de croisière et les vingt drones lancés sur la ville ont été détruits par les systèmes de défense antiaérienne.

HANDOUT / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / AFP Dégâts dans une caserne de pompiers de la ville de Dnipro après des frappes russes

Sergiy Lysak, le gouverneur de la région, a quant à lui déclaré que les forces ukrainiennes avaient repoussé une attaque de "fascistes, terroristes et sous-hommes" et que 15 drones avaient été abattus. Huit personnes ont été blessées dans deux districts différents, dont deux femmes âgées d’environ 50 et 70 ans. Des images publiées par les services d'urgences ukrainiens montrent des casernes et des véhicules de pompiers détruits. De plus, un sauveteur a été blessé et trois bâtiments résidentiels et de nombreux équipements ont été endommagés.

Dnipro, qui comptait près d'un million d'habitants avant le début du conflit, revêt une grande importance dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine, car elle se situe à environ 125 kilomètres de la ligne de front actuelle.

MYKHAILO MOSKALENKO / AFP Dégâts sur un immeuble résidentiel après des frappes russes dans la région de Dnipro

Les bombardements nocturnes des forces russes sur l’Ukraine se sont intensifiés depuis le début du mois de mai, en particulier à Kiev. L'Ukraine affirme que sa défense antiaérienne, renforcée grâce à l'aide militaire occidentale, parvient à abattre la majorité des drones et des missiles d'attaque. Pourtant, cette augmentation des attaques russes soulève des inquiétudes quant à l'impact sur la population civile et à la possibilité d'une détérioration encore plus grave de la situation dans la région.