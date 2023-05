Les Ukrainiens formés au pilotage de F-16 en Pologne

Moscou accuse les alliés occidentaux de Kiev de "rechercher l'escalade"

Une étape cruciale a été franchie avec le démarrage de la formation des pilotes ukrainiens en Pologne pour opérer des jets F-16, a annoncé le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, mardi.

"Je suis heureux que la formation des pilotes pour les F-16 ait finalement débuté. Cela prendra du temps, mais plus tôt sera le mieux", s'est félicité Josep Borrell lors d'une réunion des ministres de la défense de l'UE à Bruxelles, confirmant que l'entraînement des pilotes se faisait en Pologne.

Cette avancée fait suite à l'approbation du président américain Joe Biden la semaine dernière, permettant ainsi la formation des pilotes de Kiev sur les jets de fabrication américaine, dont l'Ukraine affirme avoir besoin pour contrer l'invasion russe. Depuis plusieurs mois, la Pologne, en tant que voisin de l'Ukraine et l'un de ses soutiens les plus fervents, affirmait sa disponibilité à former les pilotes ukrainiens sur ces appareils. La Pologne joue déjà un rôle clé en tant que centre de formation des soldats ukrainiens et fournisseur d'armes à Kiev.

Lors de la réunion à Bruxelles, la ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, a déclaré qu'une coalition de pays européens soutenant Kiev envisageait de commencer la formation des pilotes ukrainiens sur les avions de combat F-16 "dès que possible". "Nous travaillons sur un calendrier précis pour entamer les entraînements, et nous considérons qu'il est important de le faire au plus tôt", a-t-elle précisé, ajoutant : "Il s'agit d'un effort coordonné avec le Danemark, la Belgique, le Royaume-Uni et d'autres alliés. Mais maintenant que nous avons reçu le feu vert de Washington, nous allons accélérer le processus."

Les États-Unis avaient retardé les discussions concernant la fourniture de jets avancés en raison de préoccupations liées au délai, au coût élevé et à la possibilité d'une escalade des tensions avec la Russie. Conscient de ces craintes, Volodymyr Zelensky s'est engagé auprès du président américain à ce que les F-16 ne soient jamais utilisés par l'Ukraine pour cibler le territoire russe.

Moscou n'a cependant pas tardé à menacer les alliés de Kiev des "risques énormes encourus", après que Joe Biden a apporté son soutien à la formation de pilotes ukrainiens au pilotage de F-16. Le Kremlin a ainsi accusé les Occidentaux de "rechercher l'escalade".