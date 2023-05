Volodymyr Zelensky appelle les Iraniens à cesser d'être "les complices de la Russie"

"Quand un drone tue une Ukrainienne enceinte et son mari chez eux, ou qu'il frappe un camus avec des étudiants, qu'en est-il pour vous, mères et pères en Iran?"

Volodymyr Zelensky a appelé mercredi soir les Iraniens à cesser d'être des complices de la Russie en lui fournissant des drones pour attaquer l'Ukraine. Dans une allocution vidéo, le président ukrainien a déclaré que la Russie avait utilisé à ce jour 1 160 drones kamikazes "Shahed" contre l'Ukraine . Selon lui, près de 900 d'entre eux ont été abattus par la défense aérienne ukrainienne.

"À vous tous en Iran - à la société, aux religieux, à chaque famille, à ceux qui sont capables d'influencer les décisions de l'État. Une question simple : pourquoi seriez-vous complice de la terreur russe ? Pourquoi êtes-vous du côté de cet État pervers ? Le monde voit ce qui se passe, et vous tous en Iran le voyez", a lancé Volodymyr Zelensky. "L'Ukraine a appris à abattre la plupart des drones kamikazes que vous remettez à la Russie, mais certains coûtent la vie à des civils ukrainiens", a-t-il ajouté.

"Quand un drone iranien tue une Ukrainienne enceinte et son mari chez eux, ou qu'il frappe un camus avec des étudiants, qu'en est-il pour vous, mères et pères en Iran ? Lorsque votre Shahed frappe, des gens meurent, un incendie se déclare, les sauveteurs arrivent, et en quelques minutes le deuxième Shahed attaque, emportant la vie de ceux qui ont sauvé les autres... Vous, les gens de Téhéran, ou de Chiraz, ou de Saqqez, ou de n'importe quelle autre ville de votre pays, ça vous fait quoi ?", a-t-il poursuivi.

Le président ukrainien a ensuite énuméré les crimes de la Russie en Ukraine , notamment le bombardement d'hôpitaux et d'écoles, l'enlèvement d'enfants ukrainiens et la destruction de communautés nationales comme les Tatars de Crimée, minorité musulmane ukrainienne.

"Le peuple iranien pourrait vivre très différemment si vous n'étiez pas du même côté que l'agression russe. Vos drones qui terrorisent l'Ukraine chaque nuit, signifient seulement que le peuple iranien est poussé de plus en plus profondément vers le côté obscur de l'histoire", a conclu Volodymyr Zelensky en remerciant ses alliés internationaux pour le renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine.

Jeudi, Kiev a annoncé avoir abattu 36 drones d'attaque de fabrication iranienne.