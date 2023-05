L'évaluation du renseignement américain se base sur des communications russes et ukrainiennes interceptées

L'attaque de drones contre le Kremlin plus tôt ce ce mois-ci a probablement été orchestrée par l'une des unités spéciales de l'armée ou du renseignement ukrainien, selon des évaluations d'agences d'espionnage américaines relayées par le New York Times. Le 3 mai, Moscou avait affirmé avoir intercepté deux drones ukrainiens qui visaient le siège du gouvernement russe, dénonçant une tentative d'assassinat visant Vladimir Poutine, commanditée par Washington. Kiev avait immédiatement nié toute implication.

D'après le New York Times, l'évaluation du renseignement américain se base sur des communications interceptées, dans lesquelles des responsables ukrainiens estiment que leur pays est responsable de l'attaque de drones. Dans le même temps, les services américains ont également capté des échanges russes indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une opération maquillée par Moscou, comme le prétendaient alors Kiev et ses alliés occidentaux.

La Russie a réagi aux nouvelles informations publiées par le journal américain en rappelant "avoir immédiatement affirmé dit que l'Ukraine se trouvait derrière cette attaque". "En fin de compte, peu importe laquelle des unités du régime de Kiev est derrière cela", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en conférence de presse.

Selon les informations du quotidien, l'attaque semblait s'inscrire dans le cadre d'une série d'opérations secrètes qui ont mis les États-Unis – plus grand fournisseur d'armes de l'Ukraine – dans l'embarras. Le journal précise que selon les responsables américains, il n'est pas certain que Volodymyr Zelensky ait approuvé l'attaque du Kremlin. "On ne sait pas dans quelle mesure il est au courant de telles opérations à l'avance", ont déclaré ces responsables.