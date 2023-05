Ukraine : un mort et 15 blessés dans une frappe russe sur une clinique à Dnipro

V. Zelensky a publié une vidéo sur Telegram

Au moins une personne a été tuée et quinze autres blessées dans une frappe russe vendredi sur une clinique à Dnipro, grande ville du centre-est de l'Ukraine, a annoncé le président Volodymyr Zelensky.

"Frappe de missile contre une clinique dans la ville de Dnipro. Une personne a été tuée et quinze autres ont été blessées", a écrit M. Zelensky sur Telegram en publiant une vidéo sur laquelle on peut voir des bâtiments fortement endommagés et surmontés de panaches de fumée noire.