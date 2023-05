Les attaques ont eu lieu avant l'aube, alors que la capitale célèbre ce dimanche "le jour de Kiev"

Durant la nuit de samedi à dimanche, la Russie a lancé sur Kiev une quarantaine de drones, interceptés par les systèmes de défense anti-aériens. "Selon les informations préliminaires, il s'agit de la plus importante attaque de drones contre Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022", a confirmé Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kiev.

La chute de débris a causé un mort. "Dans le district de Solomyanskyi de la capitale, en raison d'une chute de débris de drones près d'une station-service, une femme de 35 ans a été hospitalisée et un homme de 41 ans est mort", a écrit Vitali Klitschko, le maire de Kiev, sur Telegram.

Yasuyoshi CHIBA / AFP Vitali Klitschko

Il avait expliqué un peu plus tôt que la défense aérienne de Kiev avait abattu "plus de 20 drones" qui se dirigeaient vers la ville. Le maire a qualifié cette nouvelle attaque de "massive" et appelé la population à rester à l'abri, mettant en garde contre de nouvelles vagues de drones fondant sur Kiev "en provenance de plusieurs directions à la fois". "Aujourd'hui, l'ennemi a décidé de célébrer la fête avec les habitants de Kiev à l'occasion de la Journée de Kiev à l'aide de ses drones meurtriers", a ironisé Serhïi Popko, chef de l'administration civile et militaire locale.

La capitale ukrainienne a été régulièrement visée en mai. Serhïi Popko a dénombré vendredi "13 attaques" nocturnes depuis le début du mois.