Ukraine : trois morts, dont deux enfants, dans une frappe russe sur Kiev

Les armes utilisées lors de l'attaque sont des missiles de croisière et des missiles balistiques

Trois personnes dont deux enfants, sont morts dans la nuit de mercredi à jeudi, dans une frappe aérienne russe sur la capitale ukrainienne, Kiev. L'attaque qui a débuté vers 03H00 locales a également fait dix blessés, a déclaré l'administration militaire de la ville.

"Toutes les cibles aériennes détectées ont été détruites par les forces et les moyens de notre défense aérienne", a déclaré jeudi l'administration militaire de Kiev. "Malheureusement, la chute de débris provoque des pertes humaines et des destructions", a-t-elle précisé. Selon la même source, citant des rapports préliminaires, les armes utilisées lors de l'attaque sont des missiles de croisière et des missiles balistiques.

SERGEI SUPINSKY / AFP Drone russe abattu par la défense aériennes ukrainienne au-dessus de Kiev

Plusieurs missiles russes avaient été tirés en direction de la capitale ukrainienne cette semaine et lundi, une attaque diurne inhabituelle sur la ville avait conduit les habitants à se mettre à l'abri.

Par ailleurs, plus d'un an après le début de son opération militaire en Ukraine, la Russie a vu se multiplier les attaques sur son sol, avec une incursion sans précédent la semaine passée dans la région méridionale de Belgorod et une attaque de drone sur Moscou mardi.

AFP Une explosion à Kiev

En Ukraine, cinq personnes ont été tuées et 19 blessées dans un bombardement des forces de Kiev dans une zone occupée par les troupes russes dans la région de Lougansk (est), ont annoncé les autorités installées par Moscou. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a affirmé mercredi que Moscou avait détruit cette semaine le "dernier" navire de guerre ukrainien encore opérationnel.