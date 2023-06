L'Ukraine prête à lancer sa contre-offensive, selon Zelensky

"Nous croyons fermement que nous réussirons"

L'Ukraine est prête à lancer sa contre-offensive pour reprendre les territoires occupés par la Russie, a déclaré Volodymyr Zelensky dans une interview publiée samedi. "Nous croyons fermement que nous réussirons", a affirmé le président ukrainien au Wall Street Journal.

"Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Mais nous allons le faire et nous sommes prêts pour ça", a-t-il dit.

Kiev espère que cette contre-offensive changera la dynamique de la guerre qui fait rage depuis l'invasion russe il y a 15 mois. Le mois dernier, Volodymyr Zelensky avait indiqué que son pays attendait de recevoir davantage de véhicules blindés occidentaux avant de lancer l'opération.

Depuis, le dirigeant ukrainien a multiplié les déplacements en Europe ainsi qu'au dernier sommet du G7, afin de recevoir plus d'aide militaire et d'armes pour concrétiser ses plans.

La Russie détient des pans entiers du territoire ukrainien à l'est, au sud et au sud-est. Au cours des dernières semaines, l'Ukraine a multiplié les frappes contre les dépôts de munitions et les routes logistiques russes.

Samedi, l'armée ukrainienne a déclaré dans un rapport quotidien que Mariinka, dans la région de Donetsk à l'est, était au centre des combats, et qu'elle y avait repoussé 14 offensives de la Russie.

L'Ukraine a été confrontée cette dernière semaine à une vague sans précédent d'attaques de missiles et de drones à travers le pays, destinées, selon les observateurs, à tuer dans l'œuf la contre-offensive de Kiev annoncée de longue date.