Un document officiel prouve la vente d'armes iraniennes à la Russie

Sky News a publié ce lundi un document inédit, attestant officiellement de la fourniture d'armes de l'Iran à la Russie pour sa guerre en Ukraine. Il s'agit d'un contrat de 16 pages qui réglemente notamment le transfert de munitions d'artillerie, d'obus pour chars et de roquettes. Le média britannique souligne que l'authenticité du document a été confirmée par une source sécuritaire de haut niveau.

Le document signé le 14 septembre 2022 fait état d'un contrat d'un montant d'environ un million de dollars, et d'un autre portant sur un transfert de munitions d'une valeur de 740 000 dollars.

La chaîne britannique a indiqué que le document en question avait été présenté par l'un de ses journalistes au ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly et au Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal, lors de la visite de celui-ci à Londres le mois dernier. Kiev et Londres auraient alors annoncé leur intention d'enquêter sur la fiabilité du document.

Selon des estimations occidentales, depuis août, l'Iran a transféré en Russie des centaines, voire des milliers de drones kamikazes qui sont utilisés presque quotidiennement pour des attaques contre des cibles civiles en Ukraine. Des faits que l'Iran continue de nier, et ce, malgré les restes identifiés de ces engins qui s'avèrent être identiques aux drones iraniens Shahed-131 et Shahed-136. Moscou et Téhéran se seraient par ailleurs mis d'accord sur la création d'une usine pour la production et le développement de drones iraniens sur le sol russe.

Outre les drones, l'Iran a transféré au cours des derniers mois d'énormes quantités de munitions, incluant des munitions d'artillerie et des balles de fusil. Les médias occidentaux affirment qu'il aurait également transféré secrètement des armes nucléaires à la Russie via des navires dans la mer Caspienne.

La semaine dernière, le Parlement ukrainien a adopté une proposition de loi visant à imposer de lourdes sanctions à l'Iran pour les 50 prochaines années, en raison de son implication dans la guerre menée par la Russie.