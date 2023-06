Une ONG israélienne envoie de l’aide en Ukraine après la destruction du barrage de Kakhovka

Les équipes d'IsraAID ont reçu des demandes d'aide, y compris des médicaments de première nécessité, de la part de municipalités ukrainiennes

Mercredi, l’organisation israélienne d'aide humanitaire IsraAID, a envoyé une équipe de secours en Ukraine, après les inondations provoquées par la destruction du barrage et de la centrale hydraulique de Nova Kakhovka, mardi matin. IsraAID se concentrera sur la région de Mykolaiv Oblast, où environ 16 000 personnes ont été évacuées des localités situées sur la rive occidentale du Dniepr, contrôlée par l'Ukraine. Au total, 42 000 habitants sont menacés par les inondations.

Les équipes d'IsraAID ont reçu des demandes d'aide incluant des médicaments de première nécessité, de la part de municipalités qui servent de points de transit pour les personnes fuyant les zones touchées par les inondations. Une première équipe est arrivée sur place mercredi matin avec les fournitures demandées et procédera à une évaluation approfondie des besoins. Les équipes continueront à fournir l'aide d'urgence, les produits d'hygiène, les couvertures, les médicaments et autres, tout en travaillant à la mise en place de programmes de soutien psychosocial et d'interventions dans le domaine de l'eau.

"La réponse d'IsraAID s'inscrit dans le cadre de notre engagement continu envers les communautés ukrainiennes qui subissent de plein fouet les conséquences du conflit", a déclaré le directeur d’IsraAID Yotam Polizer. "Nous sommes heureux de pouvoir répondre rapidement et fournir immédiatement l'aide d'urgence. Nous continuerons à évaluer la situation et à adapter notre réponse aux besoins des communautés les plus vulnérables", a-t-il ajouté.

IsraAID fournit de l'aide à l'Ukraine depuis le 26 février 2022, soit deux jours après le début de l’invasion russe. Aujourd'hui, l'organisation est présente dans plus de 35 villes d'Ukraine. IsraAID s'est engagé à continuer à soutenir les efforts de reconstruction en Ukraine pendant les cinq prochaines années au moins.