"Une équipe de six membres des forces d'opérations spéciales ukrainiennes a planifié le bombardement du gazoduc russe"

Des documents confidentiels révélant l'implication de l'Ukraine dans l'explosion du gazoduc Nord Stream ont été publiés par le Washington Post . Selon les rapports émanant du renseignement américain, "une équipe de six membres des forces d'opérations spéciales ukrainiennes a planifié le bombardement du gazoduc russe reliant l'Allemagne dans la mer Baltique."

Les documents confirment que l'administration Biden était au courant du plan ukrainien détaillé de sabotage "trois mois avant que celui-ci n'ait lieu", et indiquent qu'un service de renseignement européen avait recueilli des détails sur le plan et les avait partagés avec la CIA en juin 2022.

Ces informations constituent les preuves les plus précises à ce jour reliant le gouvernement ukrainien à l'attaque contre Nord Stream, décrite à l'époque par les responsables américains et occidentaux comme un acte de sabotage "vil et dangereux", mettant en péril l'infrastructure énergétique européenne. La CIA a partagé ce rapport avec l'Allemagne et d'autres pays européens en juin dernier, selon plusieurs responsables proches du dossier.

Le Washington Post souligne que les détails exacts de l'opération, incluant le nombre d'agents et les méthodes d'attaque, montrent que les alliés occidentaux ne pouvaient ignorer les projets de sabotage de Kiev. A l'époque, Moscou avait accusé Kiev d'être responsable de l'attaque avec la complicité de Londres.

Nord Stream est un réseau de gazoducs offshore qui passent sous la mer Baltique de la Russie à l'Allemagne pour approvisionner l'Europe occidentale en gaz naturel. Les trois explosions qui ont eu lieu sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre 2022, ont rendu trois des quatre lignes inopérantes et ont rejeté de grandes quantités de méthane dans la mer Baltique. Aucune des quatre conduites n'est actuellement opérationnelle, ce qui met le projet Nord Stream à l'arrêt