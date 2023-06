Ukraine : des réfugiés juifs fuient vers la Pologne après la destruction du barrage de Kakhovka

Les réfugiés seront accueillis par des membres du mouvement Habad à Varsovie vendredi

À la suite de la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine en début de semaine qui a entraîné d'importantes inondations, des milliers d'habitants de la région ont été contraints de fuir. Parmi eux se trouvent plusieurs centaines de Juifs qui se dirigent vers la Pologne, où ils seront accueillis par des membres du mouvement Habad à Varsovie vendredi.

"En raison de la guerre, nos frères et sœurs de la région de Kherson ont déjà subi de nombreuses pertes", a déclaré le rabbin Sholom Ber Stambler, directeur de Habad Pologne. "Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider en ces temps difficiles et veiller à ce qu'ils ne perdent pas espoir."

Depuis le début de l'incursion russe en Ukraine, le mouvement Habad de Pologne a été en première ligne, apportant une aide aux réfugiés juifs ukrainiens pour leur réinstallation dans le pays ou les aidant à partir d'installer en Israël et dans d'autres pays. Les émissaires locaux de Habad ont fourni des abris, de la nourriture et des services religieux aux réfugiés juifs ukrainiens dans le besoin.

"Notre équipe est déjà mobilisée pour fournir de la nourriture, un hébergement, des vêtements et des produits de première nécessité afin d'assurer le plus haut niveau de dignité et de confort possible à ceux qui sont en route depuis l'Ukraine", a déclaré le rabbin Mayer Stambler, co-directeur de Habad Pologne. "De nombreux généreux donateurs de la communauté juive ont déjà offert leur soutien à ce groupe, et nous nous efforçons de nous assurer qu'ils seront pris en charge dès leur arrivée", a-t-il ajouté.

Selon les autorités ukrainiennes, jusqu'à 80 localités de la région de Kherson pourraient être détruites et au moins 10 000 hectares de terres agricoles ont été endommagés.