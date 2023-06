Russie : un immeuble résidentiel touché par un drone dans le Sud, au moins deux blessés

"Un drone est tombé à Voronej", a écrit le gouverneur

Au moins deux personnes ont été blessées vendredi lorsqu'un drone s'est écrasé sur un immeuble résidentiel dans la ville de Voronej, située dans le sud de la Russie, ont indiqué les autorités locales. "Un drone est tombé à Voronej", a écrit le gouverneur régional Alexandre Goussev sur Telegram. "Deux personnes ont été blessées", a-t-il précisé, en soulignant que "toute l'assistance nécessaire leur a été apportée".

M. Goussev a plus tard indiqué que trois personnes avaient été touchées par des éclats de verre et avaient reçu des soins sur place, mais il n'était pas clair si les deux blessés évoqués précédemment en faisaient ou non partie.

Des médias russes ont publié des photos et une vidéo montrant un immeuble d'habitation à la façade éventrée et noircie, et dont plusieurs vitres étaient brisées.

La Russie est la cible depuis des semaines d'un nombre croissant d'attaques de drones et de bombardements d'artillerie que Moscou impute aux forces ukrainiennes.

La ville de Voronej est située à quelque 200 km de la frontière avec l'Ukraine. Sa région, également appelée Voronej et frontalière de l'Ukraine, a été plusieurs fois touchée par des drones.

Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel via AP

En mai, le gouverneur Alexandre Goussev avait annoncé que deux drones avaient été abattus. Selon des médias, les appareils visaient un terrain d'entraînement militaire.

Plus à l'ouest, la région russe de Belgorod, elle aussi frontalière de l'Ukraine, a été soumise ces deux dernières semaines à des centaines de frappes d'artillerie et de drones qui ont fait plusieurs morts et des milliers de déplacés.

Fin mai, des drones ont même touché des immeubles d'habitation à Moscou, ville située à plus de 500 km de la frontière avec l'Ukraine.