Volodymyr Zelensky a indiqué que 3 000 personnes ont été évacuées dans les oblasts de Kherson et de Mykolaiv

Le secrétaire général adjoint de l'ONU Martin Griffiths a déclaré à l'agence AP que les inondations, provoquées par la destruction du barrage et de la centrale hydraulique de Nova Kakhovka, qui ont touché des dizaines de villages ukrainiens, ont créé "un problème énorme et imminent de manque d'eau potable pour 700 000 personnes, tant du côté contrôlé par l'Ukraine, que du côté occupé par les Russes de la rivière Dnipr.

"Les zones touchées par le manque d'eau douce comprennent le nord de la péninsule de Crimée et le sud de Kherson", a annoncé le ministère britannique de la Défense.

Martin Griffiths a quant à lui souligné que la catastrophe entraînerait presque inévitablement une baisse des exportations de céréales, une hausse des prix des denrées alimentaires et une aggravation des crises alimentaires dans le monde.

"Il s'agit d'un problème viral", a-t-il déclaré, ajoutant que "la vérité est que ce n'est que le début des conséquences de cet acte".

Fabrice COFFRINI / AFP Le responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths

Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que 3 000 personnes avaient été évacuées dans les oblasts de Kherson et de Mykolaiv, soulignant que l'aide qu'il pouvait apporter aux personnes se trouvant en territoire occupé était limitée. Il a par ailleurs exhorté les organisations internationales à venir en aide aux victimes: "Les terroristes russes font tout pour que les victimes de la catastrophe soient les plus nombreuses possible. Les bombardements russes se poursuivent, même sur les points d'évacuation", a-t-il déclaré.

LUDOVIC MARIN / AFP Volodymyr Zelensky

La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir détruit le barrage et d'avoir provoqué les inondations, qui se sont produites alors que les deux parties s'attendaient à des offensives majeures de la part de l'autre.