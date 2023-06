Vladimir Poutine assure que les pertes ukrainiennes sur le front sont quasi "catastrophiques"

"Les pertes s'approchent d'un niveau qu'on peut qualifier de catastrophique"

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi que l'armée ukrainienne subissait des pertes quasiment "catastrophiques" depuis qu'elle a lancé sa contre-offensive sur plusieurs secteurs du front en Ukraine.

"Les pertes s'approchent d'un niveau qu'on peut qualifier de catastrophique", a-t-il dit lors d'une rencontre télévisée avec des correspondants de guerre russes, affirmant que les pertes russes "sont dix fois moindre". Selon M. Poutine, l'Ukraine a lancé cette "contre-offensive à grande échelle, avec l'utilisation de réserves préparées à cette fin", le 4 juin sur "plusieurs" secteurs du front. Il a cité deux secteurs dans le sud de l'Ukraine et un dans l'est, sans mentionner celui de Bakhmout où les forces ukrainiennes ont aussi fait état d'offensives qui leur ont permis d'avancer de plusieurs centaines de mètres.

Handout / TELEGRAM/ @concordgroup_official / AFP Yevgeny Prigozhin is talking to his fighters in Bakhmut, Ukraine.

"L'ennemi n'a réussi dans aucune de ces zones. Il a subi de lourdes pertes", a poursuivi Vladimir Poutine, affirmant que la moitié de ces pertes ukrainiennes étaient "irréversibles". Il a assuré que Kiev avait perdu "environ 25 ou peut-être 30% de l'équipement" qui a été fourni à l'Ukraine par les Occidentaux, donnant le chiffre de 160 chars et plus de 360 blindés hors d'usage.

Côté russe, il a admis la perte de 54 chars, "dont certains doivent être restaurés et réparés".

AP Photo/Libkos Ukrainian soldiers fire a cannon near Bakhmut against Russian forces in the Donetsk region, Ukraine.

M. Poutine a en revanche admis que la Russie aurait pu être "mieux préparée" aux attaques de drones et d'artillerie sur son territoire à partir de l'Ukraine, qui se sont multipliées ces dernières semaines. "Bien sûr, il est nécessaire de renforcer la frontière (...) Il était possible d'être mieux préparé à cela", a-t-il indiqué, après des incursions et attaques ayant notamment visé la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Kiev a indiqué lundi soir que son offensive dans le sud et l'est de l'Ukraine pour libérer des territoires occupés par la Russie était "difficile" mais progressait, avec la reprise d'une poignée de villages dans le sud du pays.

Illustration AFP Kiev aurait été la cible d’attaques de drones russes durant la nuit

Manque de munitions de haute précision et de drones

"L'offensive militaire en Ukraine a mis en lumière un manque de munitions de haute précision et de drones dans l'arsenal de la Russie", a poursuivi. le président Vladimir Poutine. "Il est clairement apparu que plusieurs choses manquaient: des munitions de haute précision, des équipements de communication, des drones", a énuméré M. Poutine lors d'une réunion avec des correspondants de guerre russes. "Nous en avons, mais pas en quantité suffisante, malheureusement", a-t-il admis.