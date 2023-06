Ukraine : la médiation de paix africaine démarre sous les missiles russes

Selon les experts, les chances de succès de la mission de médiation africaine sont minces

Une délégation de dirigeants africains, qui est arrivée vendredi à Kiev pour tenter de servir de médiateur entre l’Ukraine et la Russie, a été accueillie par une attaque de missiles russes qui a visé la capitale ukrainienne. La délégation africaine comprend les présidents de l’Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, du Sénégal, Macky Sall, zambien, Hakainde Hichilema et des Comores, Azali Assoumani, ainsi que des représentants congolais, ougandais et égyptien. La mission a commencé par une visite à Boutcha, près de Kiev, où des centaines de civils avaient été massacré par l’armée russe.

Peu après, des sirènes anti-aériennes suivies d'explosions ont retenti à Kiev où les responsables africains doivent rencontrer plus tard vendredi le président Volodymyr Zelensky. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué avoir abattu 12 missiles russes dont six Kinjal hypersoniques. Tous les projectiles ont été interceptés dans l'espace aérien autour de Kiev, a indiqué son administration militaire.

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba a aussitôt estimé sur Twitter que ces frappes russes sur Kiev étaient un "message à l'Afrique : la Russie veut plus de guerre, pas de paix". Selon lui, il s'agit de "la plus importante attaque de missiles contre Kiev depuis des semaines". Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué que cette salve de missiles russes n'avait pas provoqué de dégâts.

Le porte-parole de la présidence sud-africaine Vincent Magwenya à lui indiqué que la mission "se déroule plutôt bien et comme prévu" dans une vidéo publiée sur Twitter. "Le président est arrivé sain et sauf à Kiev aux côtés d'autres chefs d'État et de gouvernement", a-t-il dit, ajoutant que la délégation attendait le début de pourparlers avec M. Zelensky dans le but de "tenter de trouver un chemin de paix à ce conflit".

Cette médiation intervient en pleine contre-offensive ukrainienne avec une intensification des combats sur le terrain et des bombardements russes répétés de grandes villes ukrainiennes. La délégation doit rencontrer samedi Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, en Russie. Selon les experts, les chances de succès de la mission sont minces.