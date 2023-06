Explosion du barrage en Ukraine : le grand rabbin porte secours aux sinistrés

"Il y a des milliers de personnes ici qui ont tout perdu, nous ne pouvons pas rester sans rien faire"

Après avoir failli perdre la vie à cause d'un obus d'artillerie russe, le grand rabbin d'Ukraine, Moshe Azman, est retourné dans la zone sinistrée de Kherson pour poursuivre ses opérations d'aide humanitaire. La semaine dernière, la destruction du barrage de Kakhovka sur le Dniepr avait suscité une grande inquiétude notamment pour sa proximité avec la centrale nucléaire de Zaporijjia (ZNPP), la plus grande d'Europe. L'explosion a provoqué une catastrophe humanitaire et écologique majeure en Ukraine. Le barrage a inondé les villages voisins de la région, sur plus de 600 kilomètres et en mettant en danger la vie de dizaines de milliers de résidents locaux. À certains endroits, il reste encore plusieurs mètres d'eau stagnante.

Oleksii Filippov / AFP

"Il y a des milliers de personnes ici qui ont tout perdu, nous ne pouvons pas rester sans rien faire", a déclaré le rabbin Azman. Immédiatement après la catastrophe, Moshe Azman s'est précipité à Kherson avec une délégation de bénévoles, apportant avec eux de l'aide humanitaire et des véhicules de sauvetage tout-terrain. Au cours des opérations de sauvetage, le rabbin Azman et son équipe ont reçu des obus russes visant les travailleurs humanitaires, blessant légèrement le rabbin à la main.

Satellite image ©2023 Maxar Technologies / AFP This handout satellite image courtesy of Maxar technologies shows the Kakhovka Hydroelectric Power Station, southern Ukraine.

Cette semaine, malgré le danger toujours présent, Moshe Azman s'est à nouveau rendu à Kherson pour leur fournir de la nourriture, des médicaments et des vêtements supplémentaires pour le bénéfice de toute la population locale.

ALEKSEY FILIPPOV / AFP Un bénévole sauveteur d'animaux se déplace parmi les débris flottants sur un bateau à Kherson le 8 juin 2023, après que la ville a été engloutie par la montée des eaux suite aux dommages subis par le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka.

"Des dizaines de milliers de personnes souffrent ici. Les conditions dans lesquelles ils vivent sont choquantes. Avec quelques centimes, vous pouvez faire la différence. Avec un don de seulement trente dollars, nous pouvons sauver la vie d'une personne. J'appelle tous ceux qui le peuvent à nous aider à secourir les habitants de Kherson. C'est à nous de les aider à traverser cette période difficile", a-t-il affirmé.

La destruction du gigantesque barrage de Kakhovka en Ukraine, actuellement sous contrôle russe, a été provoquée par une explosion interne déclenchée par la Russie, selon un article du New York Times. Citant des ingénieurs et des experts en explosifs, l'enquête rapportait des preuves indiquant qu'une charge explosive, disposée dans un passage traversant la base en béton du barrage était à l'origine de la destruction de la structure, le 6 juin dernier.