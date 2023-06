Ukraine : nouvelles attaques nocturnes sur Kiev, Lviv et Zaporijjia

Des drones explosifs et des missiles S-300 ont été lancés sur les trois villes

De nouvelles attaques russes massives ont visé Kiev, Lviv et Zaporijjia, dans la nuit de lundi à mardi, selon les autorités militaires, qui n'ont fait état d'aucune victime dans l'immédiat. "Nouvelle attaque aérienne massive sur la capitale", a écrit l'administration civile et militaire de Kiev sur sa chaîne Telegram. Selon elle, des drones explosifs ont attaqué la ville par vagues provenant de directions différentes. "Il n'y a pas d'informations concernant des victimes ou des destructions pour l'instant", a-t-elle ajouté, précisant que l'alerte avait duré plus de trois heures.

SERGEI SUPINSKY / AFP Drone russe abattu par la défense aérienne ukrainienne au-dessus de Kiev

A Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, une "infrastructure critique" a été touchée par des drones, a écrit sur Telegram le chef de l'administration régionale, Maksym Kozytskyi, sans plus de précisions. Aucun blessé n'a été signalé. L'état-major ukrainien a par la suite affirmé que 28 drones avaient été abattus par la défense aérienne ukrainienne sur les 30 lancés par les forces russes sur l'Ukraine durant la nuit.

L'administration militaire de Zaporijjia, dans le sud, a pour sa part indiqué que la ville et ses environs avaient été la cible d'une "attaque massive" visant des objectifs civils. Selon des informations préliminaires de l'état-major, sept missiles S-300 ont été tirés sur Zaporijjia et sa banlieue.

(Leo Correa/AP) Illustration - Dégâts causés par une attaque russe à Zaporijia, en Ukraine

"Après une nuit sans repos et bruyante, la situation à Zaporijjia est stable. Grâce à Dieu, il n'y a pas de blessés et aucun immeuble résidentiel n'a été touché", a écrit sur Telegram le secrétaire du conseil municipal de la ville, Anatoliï Kourtev.