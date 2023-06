La possibilité que la Russie fasse usage d'armes nucléaires est réelle, selon Biden

la Russie a annoncé avoir commencé à déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie

La possibilité que Vladimir Poutine utilise des armes nucléaires tactiques est "réelle", a déclaré Joe Biden lundi, souhaitant que ses craintes fassent l'objet de la plus grande attention.

"Quand j'ai dit que j'étais préoccupé par l'assèchement du fleuve Colorado il y a deux ans, tout le monde m'a regardé comme si j'étais fou", a dit le président à un groupe de donateurs en Californie. "C'est la même chose maintenant que je m'inquiète de l'utilisation par Poutine d'armes nucléaires tactiques. Mais cette menace est bien réelle", a-t-il affirmé.

Ces inquiétudes ont été exprimées par Joe Biden alors que la Russie a annoncé ces derniers jours avoir commencé à déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, une décision que le président américain a qualifiée de "totalement irresponsable". Le Kremlin a vivement rejeté les critiques de Biden, répliquant que les États-Unis avaient déployé de telles armes nucléaires en Europe pendant des décennies.

Le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, a confirmé que son pays avait commencé à recevoir des cargaisons d'armes nucléaires tactiques russes, dont certaines, selon lui, sont trois fois plus puissantes que les bombes atomiques larguées par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. C'est la première fois que Moscou déploie ce type d'arme hors de ses frontières depuis la chute de l'Union soviétique. Les armes nucléaires tactiques disposent d'une tête nucléaire à courte portée et donc d'une puissance moindre, ce qui les rend utilisables sur le champ de bataille.