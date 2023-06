Ukraine : un composant chinois identifié dans les débris d'un drone iranien

Ce rapport confirme les soupçons de longue date des Occidentaux sur l'implication de Pékin dans l'invasion russe de l'Ukraine

La Chine est impliquée dans la fourniture de pièces à l'Iran pour la production de drones armés fournis à la Russie, selon un rapport du CAR Research Institute basé au Royaume-Uni.

Les enquêteurs ont ainsi découvert un convertisseur de tension de fabrication chinoise dans un drone iranien abattu, qui aurait été fabriqué dans l'empire du Milieu à la mi-janvier, expédié en Iran puis transféré en Russie en avril.

Alexei Druzhinin / Sputnik / AFP Russian President Vladimir Putin (L) and Chinese President Xi Jinping pose for a photograph during their meeting in Beijing, China, on February 4, 2022.

Cette découverte donne non seulement un aperçu de la vitesse de construction et de transport des drones, mais confirme également les soupçons de longue date des Occidentaux sur l'implication de Pékin, qui n'a jamais condamné l'invasion, dans le conflit russo-ukrainien. Ces allégations ont pourtant été fermement rejetées par la Chine, officiellement "neutre" dans le conflit, et même à l'origine d'un plan de paix proposé aux belligérants en mars: "Nous n'avons pas vendu et ne vendrons pas d'armes aux parties impliquées dans ce conflit", a indiqué en avril Qin Gang, le ministre des Affaires étrangères chinois, à son homologue allemande Annalena Baerbock. La Russie a intensifié ses attaques au drone contre les civils et les infrastructures en Ukraine. Les villes de Kiev, Lviv et Zaporijjia ont notamment été visées dans la nuit de lundi à mardi.