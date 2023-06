Volodymyr Zelensky met en garde contre une attaque russe sur la centrale nucléaire de Zaporijjia

"Nous partageons toutes les preuves avec nos partenaires partout dans le monde. Tout le monde doit être au courant", a dit Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi que le renseignement ukrainien avait reçu des informations selon lesquelles la Russie "envisageait" une "attaque terroriste" contre la centrale nucléaire de Zaporijjia. "Nous partageons toutes les informations disponibles avec nos partenaires partout dans le monde, toutes les preuves", a-t-il dit, martelant que "tout le monde doit être au courant".

"Il ne devrait jamais y avoir d'attaques terroristes contre des centrales nucléaires, où que ce soit. Cela ne doit pas se passer comme à Kakhovka. Le monde a été averti, il peut et doit agir", a ajouté Volodymyr Zelensky.

Plus tôt dans la journée, un pont entre la péninsule de Crimée annexée et la région de Kherson, occupée par la Russie, a été endommagé par une frappe ukrainienne, a déclaré un responsable russe dans la matinée. "Pendant la nuit, une frappe a touché le pont de Chongar. Il n'y a pas de victimes", a indiqué Sergei Aksyonov, le gouverneur russe de Crimée. Le gouverneur russe de la région de Kherson a quant à lui parlé de plusieurs ponts.

AP Photo/Libkos Des soldats ukrainiens tirent en direction des positions russes près de Bakhmout, en Ukraine

Par ailleurs, une réunion dont l'objectif est de parvenir à une "paix juste et durable" organisée par l'Ukraine aura lieu ce week-end au Danemark. Elle rassemblera les hauts responsables de la sécurité des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres pays qui soutiennent l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022. Parmi les invités figurent également des pays qui n'ont pas condamné l'invasion, selon un responsable occidental. Les discussions devraient rester informelles et ne pas déboucher sur une déclaration officielle, a précisé la même source.