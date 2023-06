Il a également affirmé que Moscou aurait pu éviter cette guerre en négociant avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Le chef du groupe de mercenaires privés russes Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré vendredi que l'Ukraine et l'OTAN n'avaient pas l'intention d'attaquer la Russie et a accusé le ministère de la Défense de "tromper" les gens et plus particulièrement le président Vladimir Poutine.

"Le ministère de la Défense essaie de tromper le public, le président et annonce qu'il y a eu une agression insensée de la part de l'Ukraine, et qu'ils allaient nous attaquer avec l'ensemble du bloc de l'OTAN", a déclaré Prigozhin dans une vidéo de 30 minutes diffusée sur son compte Telegram.

Selon lui, les Ukrainiens disposaient de troupes situées le long des frontières avec le territoire de l'est du Donbass, désormais partiellement occupé par la Russie.

"Ce groupe a échangé des coups de feu : nous les avons ciblés, ils nous ont ciblés, et cela s'est passé pendant ces huit longues années - de 2014 à 2022. Parfois, le nombre de tirs différents a augmenté, parfois il a diminué. Il n'y avait rien d'extraordinaire le 24 février (2022)", a déclaré Prigozhin.

Brendan Smialowski / AFP Ukraine's President Volodymyr Zelensky attends a bilateral meeting with U.S. President Joe Biden during the G7 Leaders' Summit in Hiroshima, Japan.

Moscou a insisté depuis le début de son invasion de l'Ukraine l'année dernière sur le fait qu'elle était "forcée" d'agir alors que Kiev prévoyait prétendument d'attaquer la Russie. Cependant, Prigozhin a fait valoir que la raison du début de "l'opération militaire spéciale", comme le Kremlin l'a surnommée, était "complètement différente". Il a également affirmé que Moscou aurait pu éviter cette guerre en négociant avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.