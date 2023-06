"C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays" (V. Poutine)

Poutine admet que la situation est "difficile" à Rostov, où se trouve le groupe Wagner

Le Président russe Vladimir Poutine s'est exprimé il y a quelques minutes. Lors d'une allocution à la télévision d'État russe, ce dernier s'est adressé aux citoyens afin de commenter les événements en cours suite à la rébellion du groupe Wagner et de son leader Evguéni Prigojine. Le chef de Wagner, qui dit avoir 25.000 hommes avec lui, a affirmé dans un message audio ce matin que ses forces sont entrées en Russie depuis l'Ukraine où elles étaient déployées.

Prigojine a annoncé que ses troupes étaient entrées en Russie pour renverser le haut-commandement. Moscou l'accuse lui et ses hommes de mutinerie armée.La capitale russe, la région de Rostov, voisine de l'Ukraine, et celle de Lipetsk, ont annoncé samedi des mesures de sécurité renforcées face à la rébellion du groupe paramilitaire Wagner. « Les troupes russes se battent héroïquement (…) et toute la machine militaire de l’Occident est dirigée contre la Russie » a déclaré le maître du Kremlin dans son allocution télévisée.

Vladimir Poutine a également précisé qu’il s’adressait à ceux qui participent à la rébellion de Wagner « qui ont été piégés ou menacés et qui se sont lancés dans l’aventure de l’insurrection armée ». La rébellion de Wagner est une "insurrection armée" et une "menace mortelle" pour l'Etat russe, a affirmé Poutine, ajoutant qu'il s'agissait d'un "coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple" et que "les traîtres seront punis" sans jamais évoquer le nom d'Evguéni Prigojine. La Russie est « poussée vers la défaite et la capitulation par l’insurrection".

Le Président russe a également été contraint d'admettre que la situation est "difficile" à Rostov, où se trouve le groupe Wagner

Le chef de Wagner se dit "prêt à mourir"

Evguéni Prigojine a déclaré vouloir écarter le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou et le chef d'état-major Valéri Guérassimov après les avoir accusés d'avoir fait bombarder ses troupes et d'avoir sacrifié des dizaines de milliers d'hommes en Ukraine.

"On continue, on ira jusqu'au bout", a lancé Evguéni Prigojine dans un message audio sur Telegram. "Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route".

"Nous sommes tous prêts à mourir, tous les 25.000. Et après il y en aura encore 25.000. Parce que nous mourons pour la patrie, nous mourons pour le peuple russe qu'il faut libérer de ceux qui bombardent la population civile", a-t-il martelé.