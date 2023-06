Les services de renseignement US savaient que Prigojine préparait une révolte en Russie

Les agences ont commencé à surveiller les informations selon lesquelles le groupe Wagner prévoyait d'attaquer les chefs militaires russes à la mi-juin

Les agences de renseignement américaines avaient récemment détecté des signes indiquant que le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, se préparait à une rébellion contre l'establishment de la défense russe, ont rapporté samedi les médias américains. Selon le Washington Post et le New York Times, des réunions d'information ont été organisées à la Maison Blanche, au Pentagone et au Capitole sur les risques de troubles en Russie, un jour avant la révolte des hommes de Prigojine.

Roman ROMOKHOV / AFP Des membres du groupe Wagner se préparent à quitter le quartier général du district militaire sud pour retourner à leur base de Rostov-sur-le-Don, le 24 juin 2023

Les agences ont commencé à surveiller les informations selon lesquelles le groupe Wagner prévoyaient d'attaquer les chefs militaires russes à la mi-juin, selon le Washington Post. De son côté, le New York Times a rapporté que les informations étaient à la fois solides et alarmantes en milieu de semaine, ce qui a donné lieu à plusieurs réunions d'information.

Dans un soulèvement rapide, les forces de Prigojine ont quitté leurs camps en Ukraine et sont entrées en Russie vendredi, prenant le contrôle d'un commandement militaire régional dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud du pays, avant de progresser vers Moscou. Cependant, leur avancée s'est soudainement arrêtée samedi, et les médias d'État russes ont rapporté que les troupes de Wagner retourneraient en Ukraine tandis que Prigojine se réfugierait en Biélorussie.

Le Kremlin a déclaré qu'il ne poursuivrait pas Prigojine ni les membres armés du groupe Wagner. Les agences de renseignement américaines se sont inquiétées du chaos potentiel dans un pays doté d'un puissant arsenal nucléaire à mesure qu'elles ont recueilli des informations sur la préparation d'une action militaire par Prigojine.

Dans ses pourparlers avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, menées samedi dans la journée, le chef du groupe Wagner aurait exigé le renvoi du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, qu'il accuse d'incompétence et de corruption. Le porte-parole du Kremlin a cependant nié toute discussion à ce sujet avec Prigojine.

Selon le Washington Post, Vladimir Poutine lui-même aurait été informé de la rébellion imminente de Prigojine au moins un jour avant qu'elle ne se produise. Un haut responsable américain a toutefois confié à ABC News que le président russe avait été complètement pris de court par l'avancée rapide des forces de Wagner en Russie.