Analyse : Quel avenir pour Poutine, la Russie qu'il dirige et la guerre qu'il a déclenchée

La guerre n'est pas près de se terminer et les événements de Moscou pourraient inciter Poutine à prendre des mesures encore plus extrêmes

Après la rébellion d'Evguéni Prigojine, le chef de la force paramilitaire Wagner, ce week-end, la Russie dirigée par Vladimir Poutine ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé. Les événements qui se sont déroulés en Russie auront des conséquences significatives sur le statut de Poutine, son emprise sur le pouvoir et potentiellement sur les actions des troupes russes en Ukraine.

Prigojine a mené ses troupes au bord de l'abîme, alors qu'elles semblaient prêtes à entrer dans Moscou. Les détails de l'accord conclu entre Prigojine et Poutine pour mettre fin à la rébellion ne seront connus que plus tard, s'ils le sont un jour.

Selon le Kremlin, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a joué le rôle de médiateur pour mettre fin à la mutinerie. Selon l'accord conclu, Prigojine s'installera en Biélorussie, où sa sécurité personnelle sera garantie, et les poursuites pénales engagées contre lui et les membres de son groupe seront abandonnées.

Quant aux mercenaires de Wagner qui n'ont pas participé à la rébellion, ils signeront des contrats avec le ministère russe de la Défense. Bien que cet accord puisse marquer la fin de la rébellion, de nombreuses questions demeurent.

La force Wagner continuera-t-elle d'exister et d'être autonome ? Qu'adviendra-t-il des hommes de Wagner qui ont soutenu Prigojine ? Seront-ils prêts à retourner combattre en Ukraine sans leur commandant ? Prigojine lui-même a-t-il renoncé à sa milice, réputée à la fois qualifiée et brutale, qu'il a constituée ces dernières années ?

La question principale concerne également le sort du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et d'autres hauts responsables du ministère de la Défense, dont Prigojine a exigé le départ. Seront-ils réellement démis de leurs fonctions ?

Prigojine semble avoir minutieusement planifié sa rébellion depuis un certain temps, malgré ses déclarations répétées selon lesquelles il manquait de munitions et d'effectifs. Cependant, il est peu probable qu'il ait envisagé pleinement le rythme effréné des événements de samedi, et qu'il ait sérieusement envisagé d'entrer à Moscou pour renverser Vladimir Poutine. Il est possible qu'il ait espéré que Poutine, sous la pression des événements et des nombreux partisans de Wagner en Russie, se range de son côté contre le ministre de la Défense.

Si tel est le cas, il a certainement été déçu lorsque Poutine l'a qualifié de traître, même sans le nommer, samedi matin. Prigojine ne cherchait pas à remplacer Poutine, mais plutôt à maintenir le statut de son groupe de mercenaires et à continuer à tirer profit de ses activités en Syrie et en Afrique.

La décision de se mutiner a été prise lorsque le ministère de la Défense a exigé que les forces de Wagner signent des contrats avec lui, une exigence ultérieurement approuvée par Poutine. Prigojine, qui n'a pas réalisé de gains financiers en Ukraine tout en subissant des pertes importantes en termes d'effectifs, a compris qu'il devait agir et représenter une menace pour l'élite russe, de peur d'être submergé par l'armée nationale.

STRINGER / AFP Des membres du groupe Wagner sont assis sur un char dans une rue de la ville de Rostov-sur-le-Don, le 24 juin 2023

Qu'il ait obtenu tout ce qu'il souhaitait ou non, les événements récents en Russie ont révélé la vulnérabilité de Poutine et lui ont causé des dommages irréparables. Même si les services de renseignement américains étaient conscients que Prigojine préparait une rébellion imminente, personne ne s'attendait à ce que la force de Wagner entreprenne une marche aussi rapide et effrénée vers Moscou.

Ces événements ont mis en état d'alerte la Garde nationale, la police et les forces de sécurité fédérales russes. Des chars et des véhicules blindés ont traversé la capitale russe en prévision de l'arrivée de milliers de mercenaires. Poutine, qui avait qualifié de traîtres ceux à l'origine de la rébellion et avait exigé leur punition le matin même, a reculé et a même cautionné dans une certaine mesure leurs actions le soir.

Tout cela s'est déroulé alors que Prigojine remettait en question les véritables objectifs de l'armée russe dans la guerre en Ukraine, qu'il était sur le point de provoquer un coup d'État militaire, et que ses hommes avaient tué plus de dix soldats russes, en plus d'abattre un avion et plusieurs hélicoptères.

Handout / TELEGRAM / @razgruzka_vagnera / AFP Evgueni Prigojine s'entretenant avec des responsables militaires à l'intérieur du quartier général du district militaire du sud de la Russie, dans la ville de Rostov-sur-le-Donl, e 24 juin 2023

À la suite de ces événements, Poutine apparaît déconnecté, ne comprenant pas pleinement la réalité de la situation dans son pays et n'étant pas correctement informé. Il est probable que son entourage commence déjà à ressentir les secousses.

On peut également supposer que les événements de samedi auront un impact sur la guerre en Ukraine. Il est encore incertain si la force de Wagner retournait combattre sur le front comme si rien ne s'était passé. Dans tous les cas, l'armée ukrainienne saura tirer parti des changements et des faiblesses de l'armée russe, qu'ils se produisent maintenant ou plus tard.

La guerre est loin d'être terminée et les événements à Moscou pourraient pousser Poutine à prendre des mesures encore plus extrêmes, tant sur le front qu'à l'intérieur de la Russie, et peut-être le rapprocher de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques.

Cependant, ces événements pourraient également affaiblir davantage le moral déjà chancelant de l'armée russe et entraîner une baisse de la motivation et des performances des soldats. Dans tous les cas, les événements des dernières 48 heures ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend.

La menace contre Poutine a peut-être été momentanément écartée, mais les luttes internes au sommet de la hiérarchie russe ont pris une nouvelle tournure.