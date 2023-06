Le chef du groupe Wagner affirme qu'il ne voulait pas renverser Poutine

Le groupe Wagner cessera complètement ses activités à compter du 1er juillet, selon son chef

Dans son premier message depuis le retrait de ses troupes, Evgeny Prigojine a affirmé que la rébellion de Wagner n'avait pas pour objectif de renverser le pouvoir russe, mais de "sauver ses hommes". "Nous avons été attaqués avec des avions et des missiles et nous avons dû réagir", a-t-il dit, faisant référence à des tirs risses présumés contre la milice.

"Le but de la marche vers Moscou était d'exiger des comptes de ceux qui ont commis des erreurs dans la conduite de l'opération en Ukraine", a déclaré Prigozhin dans son message vocal de 11 minutes. "Le groupe Wagner est l'unité la plus expérimentée et la plus formée de Russie, et peut-être du monde entier. Nous avons arrêté toutes les unités militaires qui se trouvaient sur notre chemin", a-t-il poursuivi. "En 24 heures, nous avons couvert la même distance qu'il a fallu aux forces russes pour atteindre Kiev." Selon lui, si l'opération en Ukraine avait été menée par une unité entraînée comme le groupe Wagner, l'invasion n'aurait ainsi pris qu'une journée.

Quelques heures avant d'engager sa rébellion, le chef du groupe Wagner avait pourtant mis en ligne sur Internet une vidéo mettant en cause la légitimité de la guerre en Ukraine. "A quoi servait cette guerre ?", demandait-il sur ces images. "Il fallait une guerre pour qu'une bande de racailles fasse la fête."

Dans son message publié lundi, Evgeny Prigojine a également assuré que contrairement aux rumeurs, aucun de ses hommes n'avait signé de contrat avec le ministère de la Défense russe afin de rejoindre l'armée régulière. Il a enfin indiqué que le groupe Wagner cesserait complètement ses activités à compter du 1er juillet.

Evgeny Prigojine ne s'était pas exprimé depuis samedi soir et l'annonce du repli de ses hommes dans le but "d'éviter un bain de sang" avec ceux de Poutine, selon ses termes. Avant ce retrait, le leader du groupe paramilitaire a négocié avec le Kremlin son exil au Bélarus, ainsi que l'absence de poursuites judiciaires contre lui et ses troupes.

La supposition qui avait cours jusqu'à aujourd'hui pour expliquer la soudaine reddition des insurgés était qu'ils étaient parvenus à un accord avec le président Poutine sur le limogeage du ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Celui-ci a pourtant été filmé ce lundi en train de rendre visite à des soldats combattant en Ukraine, ce qui signifie selon toute vraisemblance qu'il est toujours en poste.

D'après des informations rapportées par le journal britannique The Telegraph, la volte-face de Wagner trouverait en réalité son origine dans les menaces des services secrets russes qui auraient promis de s'en prendre aux familles des dirigeants de la milice si celle-ci ne faisait pas marche arrière.